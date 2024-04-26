После матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Рубином" (0:2), который закончился победой казанского клуба, Руслан Безруков в шутку попросил "Краснодар" переслать «денежки на карту» за нанесённое поражение петербуржцам.
"Да, неприятно, что "Зенит" проиграл, тем более в два мяча. Но что такого сказал Безруков? Разве он сказал, что им дали деньги? Нет! Он пошутил! Медведев (председатель правления "Зенита" Александр Медведев) шутит несколько раз в месяц – и ничего. А тут накинулись на парня из-за обиды", - сказал Созин.
Высказывание Безрукова рассмотрит комиссия по этике Российского футбольного союза. Президент РФС Александр Дюков, комментируя ситуацию, заявил, что футболист своей шуткой вышел за рамки. Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев не считает шутку проблемой, которую стоит выносить на такой уровень.
Источник: "Чемпионат"
Созин – о шутке Безрукова: Медведев шутит несколько раз в месяц – и ничего. А тут накинулись на парня из-за обиды
Футбольный эксперт Андрей Созин раскритиковал решение РФС разобрать шутку игрока "Рубина" Руслана Безрукова на комиссии по этике.
Фото: ФК "Зенит"