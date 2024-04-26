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Булыкин: Чалов и Заболотный нравятся больше, чем Угальде и Соболев. Они более грозная пара форвардов

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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил форвардов ЦСКА Заболотного и Чалова с нападающими «Спартака» Соболевым и Угальде.

Фото: ЦСКА
"Мне Чалов и Заболотный нравятся больше, чем Угальде и Соболев. Важно понимать, что у армейцев этот дуэт уже состоявшийся, а Манфред только недавно переехал в Россию. Угальде еще не смог себя реализовать должным образом, поэтому мне ближе Чалов и Заболотный, они более грозная пара форвардов", - сказал Булыкин.

Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» в минувшее зимнее трансферное окно и пока не забил ни одного гола в рамках Российской Премьер-Лиги. Александр Соболев записал на свой счёт пять забитых мячей. Антон Заболотный отличился 8 раз, Фёдор Чалов забил 10 голов в РПЛ.

В прошедшем московским дерби между ЦСКА и "Спартаком" никто из четверки форвардов не смог поразить ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 0:0. После 25 сыгранных туров "армейцы" располагаются на седьмом месте с 38-ю очками, "красно-белые" занимают шестое место с 39-ю баллами.

Источник: "РБ Спорт"

Дмитрий Булыкин Манфред Угальде Федор Чалов Александр Соболев Антон Заболотный
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