"Мне Чалов и Заболотный нравятся больше, чем Угальде и Соболев. Важно понимать, что у армейцев этот дуэт уже состоявшийся, а Манфред только недавно переехал в Россию. Угальде еще не смог себя реализовать должным образом, поэтому мне ближе Чалов и Заболотный, они более грозная пара форвардов", - сказал Булыкин.
Манфред Угальде присоединился к «Спартаку» в минувшее зимнее трансферное окно и пока не забил ни одного гола в рамках Российской Премьер-Лиги. Александр Соболев записал на свой счёт пять забитых мячей. Антон Заболотный отличился 8 раз, Фёдор Чалов забил 10 голов в РПЛ.
В прошедшем московским дерби между ЦСКА и "Спартаком" никто из четверки форвардов не смог поразить ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 0:0. После 25 сыгранных туров "армейцы" располагаются на седьмом месте с 38-ю очками, "красно-белые" занимают шестое место с 39-ю баллами.
Источник: "РБ Спорт"
Булыкин: Чалов и Заболотный нравятся больше, чем Угальде и Соболев. Они более грозная пара форвардов
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин сравнил форвардов ЦСКА Заболотного и Чалова с нападающими «Спартака» Соболевым и Угальде.
Фото: ЦСКА