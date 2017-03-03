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Игорь Ефремов: в понедельник футболистам "Луча-Энергии" должны поступить выплаты

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что поступление очередных выплат футболистам "Луча-Энергии" из Владивостока должно произойти в понедельник.

"Насколько мне известно, а я с вице-губернатором Приморского края Павлом Серебряковым на связи, в четверг были выплачены минимальные деньги. Также по моей информации в понедельник должны поступить выплаты. И по заверению вице-губернатора, на 99% все должно быть нормально, Существует поговорка - лучше плохой мир, чем добрая война. Если вариант с бойкотом случится, то в проигрыше будут все, в том числе - футболисты, лига, клуб. Это колоссальный удар по имиджу, нужно искать консенсус", - цитирует Ефремова "Р-Спорт".
Теги: Ефремов Луч-Энергия
Вчера, 23:51
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