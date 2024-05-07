"Мне кажется, что судьба чемпионства будет решаться в матче "Краснодар" - "Динамо". Естественно, "Зенит" такого шанса не упустит. Что касается матча "Факел" - "Зенит", то такие игры бывают. Сейчас есть хорошие шансы на чемпионство у "Динамо", "Краснодара" и "Зенита". Эти три команды будут бороться за чемпионство до конца", - цитирует Тарханова "Чемпионат".
"Динамо" сыграет с "Краснодаром" на выезде в последнем, 30-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 51-м очком, на втором месте располагается команда Мурада Мусаева с 50-ю очками, "бело-голубые" занимают третью строчку с таким же количеством очков. В 27-м туре РПЛ "быки" уступили на своем поле "Ахмату" со счетом 0:1, а команда Сергея Семака сыграла вничью 1:1 с воронежским "Факелом", пропустив мяч с пенальти в компенсированное время.
Тарханов: судьба чемпионства будет решаться в матче "Краснодар" - "Динамо"
Российский тренер Александр Тарханов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: GETTY IMAGES