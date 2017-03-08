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Спартак Гогниев: это была тяжелая игра, но на поле у нас была команда
Нападающий "Кубани" Спартак Гогниев прокомментировал победу над (2:1) над "Химками" в рамках 25-го тура ФНЛ.
"Это была тяжёлая игра, но на поле у нас была команда. Сначала получили удаление, потом пропустили гол, но собрались и вырвали победу. Мы верили в свои силы, поэтому, наверное, и заработали три очка. Решающим в этой встрече был наш коллективный дух. Мы много работали над этим на сборах. Но там у нас не всё так хорошо получалось. А в этом матче воплотилось", - приводит слова Гогниева "Матч ТВ".
"Это была тяжёлая игра, но на поле у нас была команда. Сначала получили удаление, потом пропустили гол, но собрались и вырвали победу. Мы верили в свои силы, поэтому, наверное, и заработали три очка. Решающим в этой встрече был наш коллективный дух. Мы много работали над этим на сборах. Но там у нас не всё так хорошо получалось. А в этом матче воплотилось", - приводит слова Гогниева "Матч ТВ".
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