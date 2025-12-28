Гол Мартинеса принёс "Интеру" победу над "Аталантой"

В рамках 17-го тура чемпионата Италии состоялся матч между "Аталантой" и "Интером".

Фото: ФК "Интер"

Встреча завершилась минимальной победой миланского клуба - 0:1.



Решающий момент произошёл во втором тайме. На 65-й минуте нападающий гостей Лаутаро Мартинес сумел поразить ворота соперника, забив единственный гол в этой игре и обеспечив "Интеру" три очка.



Благодаря этой победе "Интер" вышел на первую строчку в Серии А. После 16 сыгранных матчей команда набрала 36 очков. "Аталанта", в свою очередь, с 22 баллами после 17 встреч располагается на 11-й позиции.

Интер