Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сандерленд
1 - 1 1 1
ЛидсЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 1 0 1
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
3 - 0 3 0
ВеронаЗавершен
Кремонезе
0 - 2 0 2
НаполиЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
СассуолоЗавершен

Гол Мартинеса принёс "Интеру" победу над "Аталантой"

В рамках 17-го тура чемпионата Италии состоялся матч между "Аталантой" и "Интером".
Фото: ФК "Интер"
Встреча завершилась минимальной победой миланского клуба - 0:1.

Решающий момент произошёл во втором тайме. На 65-й минуте нападающий гостей Лаутаро Мартинес сумел поразить ворота соперника, забив единственный гол в этой игре и обеспечив "Интеру" три очка.

Благодаря этой победе "Интер" вышел на первую строчку в Серии А. После 16 сыгранных матчей команда набрала 36 очков. "Аталанта", в свою очередь, с 22 баллами после 17 встреч располагается на 11-й позиции.

