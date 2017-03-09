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Евгений Муравьев: лучше быть лидером "Динамо", чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о ситуации с выкупом трансфера Кирилла Панченко у ЦСКА.

"Я читал интервью коллеги Бабаева из ЦСКА, где он сказал, что «Динамо» предложило игроку гораздо более привлекательные условия. Но это не так. Условия контракта Панченко изменятся незначительно. Говорить о том, что для Кирилла была приоритетом именно финансовая сторона, нельзя. Скорее роль сыграл опыт его отца, который, думаю, ему подсказывал не один раз. Лучше быть лидером в команде, которая сегодня стремится выйти в РФПЛ, из которой ты получил приглашение в сборную, чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона. Это спортивные амбиции. А Кирилл амбициозен, и в нём проявляются лидерские качества", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
Теги: Муравьев Панченко Динамо ЦСКА
Сегодня, 18:45
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(2)
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Странные спортивные амбиции - лучше играть в первой лиге, чем бороться за место в составе чемпиона...

Ваши слова с затаёнными обидками понятны..

Вот только, Динамо уже практически вернулось в вышку- если не случится катастрофы с финансированием- и Панченко не просто футболист Динамо,а человек, непосредственно причастный к успеху команды. Не каждый клуб способен не сломаться, не погибнуть, а собраться и вернуться в высшую лигу на следующий же сезон..
Некоторые клубы годами в пердях шарятся..

И задумайтесь теперь- нахрена ему, выведшему Динамо из пердей в элиту, нахрена ему,в таком случае, цска?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Dragon (Сегодня, 19:16) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Ювентус»
потому что все знают цену этим чемпионствам в базарный день,поэтому и выбор такой
Регистрация: 28.02.2017
№2 Написал: OgreGate (Сегодня, 19:11) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я читал интервью коллеги Бабаева из ЦСК

Ну и два дебила - это сила! И Динама чет никак не потянет на.. Куйню с горы. И извиняюсь. первый парень на деревне. а в деревне один дом - никак не про Динаму. и даже сейчас, пока она в ФНЛ. Ну и дебила вы, менты, себе подыскали!


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +2
  •  (4)

Странные спортивные амбиции - лучше играть в первой лиге, чем бороться за место в составе чемпиона...
Регистрация: 26.01.2007
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