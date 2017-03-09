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17:48
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
Волонтеры Волгограда за 100 дней до Кубка конфедераций отправили открытки в 4 города-организатора
15:36
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
СМИ: "Локомотив" не хочет платить 500 тысяч евро за то, чтобы Ари сыграл против "Краснодара" (13)
14:51
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
Александр Мостовой: в матче "Сельты" и "Краснодара" мы не увидим того, что было в игре ЦСКА - "Зенит" (7)
14:28
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (37)
Валерий Рейнгольд: "Ростов", может и выиграет один матч, но шансов пройти "МЮ" у него нет (37)
13:27
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
Андрей Канчельскис: может, Кавани не стоило забивать, тогда игроки "ПСЖ" сохранили бы концентрацию (1)
12:59
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
Зе Луиш вызван в сборную Кабо-Верде (1)
12:43
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
Сергей Балахнин: у "Ростова" будет психологическое преимущество, за поражение их никто не осудит
11:39
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (30)
Виталий Мутко: представьте, какой будет грохот, если 40 тысяч болельщиков придут с ложками (30)
Евгений Муравьев: лучше быть лидером "Динамо", чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о ситуации с выкупом трансфера Кирилла Панченко у ЦСКА.
"Я читал интервью коллеги Бабаева из ЦСКА, где он сказал, что «Динамо» предложило игроку гораздо более привлекательные условия. Но это не так. Условия контракта Панченко изменятся незначительно. Говорить о том, что для Кирилла была приоритетом именно финансовая сторона, нельзя. Скорее роль сыграл опыт его отца, который, думаю, ему подсказывал не один раз. Лучше быть лидером в команде, которая сегодня стремится выйти в РФПЛ, из которой ты получил приглашение в сборную, чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона. Это спортивные амбиции. А Кирилл амбициозен, и в нём проявляются лидерские качества", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
"Я читал интервью коллеги Бабаева из ЦСКА, где он сказал, что «Динамо» предложило игроку гораздо более привлекательные условия. Но это не так. Условия контракта Панченко изменятся незначительно. Говорить о том, что для Кирилла была приоритетом именно финансовая сторона, нельзя. Скорее роль сыграл опыт его отца, который, думаю, ему подсказывал не один раз. Лучше быть лидером в команде, которая сегодня стремится выйти в РФПЛ, из которой ты получил приглашение в сборную, чем сидеть на лавке, пусть даже у чемпиона. Это спортивные амбиции. А Кирилл амбициозен, и в нём проявляются лидерские качества", - цитирует Муравьева "Чемпионат.сом".
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