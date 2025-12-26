"Реал" может потребовать миллионы евро компенсации от "Барселоны"

Об этом сообщает испанское издание AS.
По информации источника, в стане "сливочных" полагают, что многолетнее сотрудничество каталонского клуба с Негрейрой могло нанести ущерб интересам "Реала". В связи с этим мадридцы не исключают подачу судебного иска с требованием выплатить значительную многомиллионную компенсацию.
Напомним, в 2023 году "Барселона" оказалась под следствием по делу о возможных коррупционных схемах. Речь идет о выплатах Негрейре, который занимал руководящую должность в структуре Королевской федерации футбола Испании. Следствие считает, что в период с 2001 по 2018 год каталонский клуб перечислил ему около 8,4 млн евро.
В "Барселоне" настаивают, что средства выплачивались за консультационные услуги и аналитические отчеты по вопросам судейства. Сам Негрейра также отвергает обвинения в получении взяток с целью влияния на арбитров.
Фото: ФК "Реал Мадрид"