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Александр Дутов: переходные матчи? Нет, таких мыслей в "Тамбове" нет

Полузащитник "Тамбова" Александр Дутов рассказал о том, что его команда не стремится попасть в первую четвёрку.

"Не замахивается ли "Тамбов" на переходные матчи? Да нет… Какие "стыки"? Таких мыслей даже в команде нет. У нас задача попасть в десятку. Выиграли и поднялись в таблице – хорошо, уступили – плохо. Впереди тяжелая игра в гостях с "Динамо", которое победило "Тосно", набрав обороты, да еще и Панченко забивает", - цитирует Дутова Sportbox.ru.
Теги: Тамбов
Сегодня, 21:08
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