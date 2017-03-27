Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
22:34
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (1)
Болельщик "Спартака": случившееся в Белграде - провокация албанцев, фанаты "Партизана" ни при чем (1)
16:33
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
Станислав Черчесов: критика бывает всегда, и после выигрышных матчей, мы это на себе ощутили (видео) (6)
Александр Дутов: переходные матчи? Нет, таких мыслей в "Тамбове" нет
Полузащитник "Тамбова" Александр Дутов рассказал о том, что его команда не стремится попасть в первую четвёрку.
"Не замахивается ли "Тамбов" на переходные матчи? Да нет… Какие "стыки"? Таких мыслей даже в команде нет. У нас задача попасть в десятку. Выиграли и поднялись в таблице – хорошо, уступили – плохо. Впереди тяжелая игра в гостях с "Динамо", которое победило "Тосно", набрав обороты, да еще и Панченко забивает", - цитирует Дутова Sportbox.ru.
"Не замахивается ли "Тамбов" на переходные матчи? Да нет… Какие "стыки"? Таких мыслей даже в команде нет. У нас задача попасть в десятку. Выиграли и поднялись в таблице – хорошо, уступили – плохо. Впереди тяжелая игра в гостях с "Динамо", которое победило "Тосно", набрав обороты, да еще и Панченко забивает", - цитирует Дутова Sportbox.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.