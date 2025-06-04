"Исключён уход Хидаета Ханкича из "Ростова" летом. Он будет дорабатывать свой контракт до конца", - сказал "Чемпионату" Тимур Дагуев, представляющий интересы вратаря.
Ханкич перешел в "Ростов" из болгарского чемпионата летом прошлого года. За минувший сезон боснийский вратарь успел провести за ростовчан три матча во всех турнирах, пропустив в них пять мячей.
Агент Ханкича отверг возможный уход вратаря из "Ростова"
Вратарь "Ростова" Хидает Ханкич продолжит выступать за ростовскую команду.
Фото: ФК "Ростов"