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Агент Ханкича отверг возможный уход вратаря из "Ростова"

Вратарь "Ростова" Хидает Ханкич продолжит выступать за ростовскую команду.
Фото: ФК "Ростов"
"Исключён уход Хидаета Ханкича из "Ростова" летом. Он будет дорабатывать свой контракт до конца", - сказал "Чемпионату" Тимур Дагуев, представляющий интересы вратаря.

Ханкич перешел в "Ростов" из болгарского чемпионата летом прошлого года. За минувший сезон боснийский вратарь успел провести за ростовчан три матча во всех турнирах, пропустив в них пять мячей.

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