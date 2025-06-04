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В "Туране" отреагировали на слухи о пропаже Бердыева

Спортивный директор азербайджанского клуба "Туран Товуз" Самед Насибов опроверг слухи об отсутствии связи с главным тренером Курбаном Бердыевым.
Фото: ФК "Рубин"
"Не знаю, откуда даже появляются такие новости. Курбан Бекиевич даже в отпуск не уезжал из Азербайджана. Созванивался с ним буквально пять минут назад. Он в Баку. И естественно продолжит работать с командой в следующем сезоне", - сказал Насибов "Матч ТВ".

Ранее азербайджанские СМИ сообщили, что "Туран" не может связаться с Бердыевым после окончания сезона. Источники утверждали, что тренер проигнорировал даже итоговое собрание команды.

Бердыев занял четвертое место с "Тураном" в чемпионате Азербайджана по итогам своего дебютного года работы с клубом.

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