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Зачинщики драки на матче НСФЛ получат от 3 до 9 матчей дисквалификации

Зачинщики драки на матче между командами Уральского федерального университета и Чеченского госуниверситета, который состоялся 13 апреля, будут выявлены после заседания комитета Национальной студенческой футбольной лиги 19 апреля, к виновным футболистам будут применены санкции в виде пропуска от трех до девяти матчей в зависимости от степени вины, сообщил ТАСС президент НСФЛ Андрей Стукалов.

"Наш контрольный комитет соберется 19 апреля, будет вынесен вердикт по матчу, который был прерван при счете 1:1. Кроме того, по видеозаписи, фотографиям и рапорту судей будут выявлены зачинщики драки, к которым мы применим соответствующие регламенту санкции. Это пропуск от трех до девяти матчей, в зависимости от степени вины в данном эпизоде.

Они находились в одной гостинице на одном этаже, никакой неприязни не испытывали. Утром спокойно завтракали в одной столовой", - сказал Стукалов.
Сегодня, 18:23
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