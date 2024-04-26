В 21-м туре РПЛ "Зенит" проиграл "Рубину" на своем поле со счетом 0:2. После матча игрок гостей Руслан Безруков в шутку сказал, что "Краснодар" должен "закинуть денежку на карту" за то, что казанский клуб нанес поражение петербуржцам и позволил "быкам" подобраться к первому месту.
"Я люблю хороший юмор. Конечно, у Безрукова была шутка, но о денежном влиянии на результат. Это недопустимо. Юмор – это хорошо, но должна быть грань. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы футболисты хорошо и открыто общались со СМИ, но есть границы, например, нецензурная брань. А есть темы, на которые нельзя шутить", - сказал Дюков.
Комитет по этике Российского футбольного союза оценит высказывание Руслана Безрукова и примет решение. Председатель правления "Зенита" Александр Медведев, комментируя ситуацию, сравнил игрока "Рубина" с актером комедийно-циркового жанра.
Источник: "Чемпионат"
Дюков – о шутке Безрукова про "денежки на карту": есть темы, на которые шутить нельзя
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал шутку о том, что "Краснодар" должен заплатить "Рубину" за победу над "Зенитом".
Фото: РФС