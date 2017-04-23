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Владислав Радимов: Лобов и Зырянов играют от безысходности

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал поражение своей команды в матче против "Химок" (1:3).

"Хочу поблагодарить Лобова и Зырянова. От безысходности играют ребята, которым, по большому счету, уже ничего не надо. Уровень тех, кто выходит, не соответствует уровню "Зенита". Если они хотят играть в премьер-лиге, то им нужно прибавлять в мастерстве", - цитирует Радимова ТАСС.
Теги: Радимов Зенит-2 Химки
Сегодня, 22:50
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