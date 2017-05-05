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Игроки "Тосно" прочитали стихотворение "Братские могилы" в преддверии 9 мая

Футболисты "Тосно" прочитали стихотворение Владимира Высоцкого "Братские могилы" в преддверии 9 мая, сообщает официальный сайт клуба.

"Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, победа имеет огромное исторические значение для нашей Родины. Сегодня осталось так мало людей, кому мы лично можем сказать "спасибо" за этот подвиг. Очень хочется, чтобы настоящие и будущие молодые поколения чтили и уважали этот важный день и всё, что за ним стоит", - говорится в сообщении.
Теги: Тосно
Сегодня, 16:17
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