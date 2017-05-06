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Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (3)
Экзамен почти сдан. «Томь» не растерялась при аншлаге и пропустила от «Спартака» лишь с пенальти (3)
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Обзор. 35 тур. ФНЛ
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Руслан Корян: "Лучу" желаю выбраться из нынешней непростой ситуации
Нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, отдавший первый голевой пас в дерби с "Луч-Энергией" (2:0) в рамках 35-го тура первенства ФНЛ, отметил, что армейцам давалась игра во Владивостоке.
"Судя по результату, прогресс есть. Вообще игра нам давалась. Но сглазить не хочется, будем делать свое дело молча. Приморцы так играют уже год – "стандарты", ауты. Мы были сильнее. Хотя "Лучу" желаю выбраться из нынешней непростой ситуации – не чужой для меня клуб. Буду болеть за него в борьбе за выживание", - цитирует Коряна Sportbox.
"Судя по результату, прогресс есть. Вообще игра нам давалась. Но сглазить не хочется, будем делать свое дело молча. Приморцы так играют уже год – "стандарты", ауты. Мы были сильнее. Хотя "Лучу" желаю выбраться из нынешней непростой ситуации – не чужой для меня клуб. Буду болеть за него в борьбе за выживание", - цитирует Коряна Sportbox.
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