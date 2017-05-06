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Руслан Корян: "Лучу" желаю выбраться из нынешней непростой ситуации

Нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян, отдавший первый голевой пас в дерби с "Луч-Энергией" (2:0) в рамках 35-го тура первенства ФНЛ, отметил, что армейцам давалась игра во Владивостоке.

"Судя по результату, прогресс есть. Вообще игра нам давалась. Но сглазить не хочется, будем делать свое дело молча. Приморцы так играют уже год – "стандарты", ауты. Мы были сильнее. Хотя "Лучу" желаю выбраться из нынешней непростой ситуации – не чужой для меня клуб. Буду болеть за него в борьбе за выживание", - цитирует Коряна Sportbox.
Теги: Корян СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:51
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