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Юрий Калитвинцев: мы хотим, чтобы "Динамо" было единым

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал о матче против "Факела" (0:1).

"По самоотдаче и желанию к игрокам претензии нет. Пропустили из-за ошибки – неправильно перестроились. Нас ждут еще три тяжелые игры, и неизвестно, какая будет сложнее. Игроки отказались от предложенной опции приехать в день игры – все остались на базе и готовились к матчу.

"Факел" не удивил. Мы ждали большего, но сопернику хватило того, что они показали. Павел Гусев – человек, которого я очень уважаю. Я поздравил его с победой.

Замены связаны с ротацией. Коллектив у нас хороший, я хочу дать отдельным игрокам доказать свою состоятельность. Мы хотим, чтобы "Динамо" было единым. Жизнь – это не только футбол. И поэтому мы сегодня дали Ване Кривенко побывать на поле"", - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
Теги: Калитвинцев Динамо Факел
Сегодня, 15:04
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