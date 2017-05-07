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14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Вчера 23:50
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (12)
"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде (12)
Вчера 23:11
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (19)
Квинси Промес: я рад быть частью такой команды (19)
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Вчера 22:31
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (12)
Валерий Петраков: вы бы видели лица ребят, когда мы вошли в раздевалку "Открытие Арены" (12)
Юрий Калитвинцев: мы хотим, чтобы "Динамо" было единым
Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев рассказал о матче против "Факела" (0:1).
"По самоотдаче и желанию к игрокам претензии нет. Пропустили из-за ошибки – неправильно перестроились. Нас ждут еще три тяжелые игры, и неизвестно, какая будет сложнее. Игроки отказались от предложенной опции приехать в день игры – все остались на базе и готовились к матчу.
"Факел" не удивил. Мы ждали большего, но сопернику хватило того, что они показали. Павел Гусев – человек, которого я очень уважаю. Я поздравил его с победой.
Замены связаны с ротацией. Коллектив у нас хороший, я хочу дать отдельным игрокам доказать свою состоятельность. Мы хотим, чтобы "Динамо" было единым. Жизнь – это не только футбол. И поэтому мы сегодня дали Ване Кривенко побывать на поле"", - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
"По самоотдаче и желанию к игрокам претензии нет. Пропустили из-за ошибки – неправильно перестроились. Нас ждут еще три тяжелые игры, и неизвестно, какая будет сложнее. Игроки отказались от предложенной опции приехать в день игры – все остались на базе и готовились к матчу.
"Факел" не удивил. Мы ждали большего, но сопернику хватило того, что они показали. Павел Гусев – человек, которого я очень уважаю. Я поздравил его с победой.
Замены связаны с ротацией. Коллектив у нас хороший, я хочу дать отдельным игрокам доказать свою состоятельность. Мы хотим, чтобы "Динамо" было единым. Жизнь – это не только футбол. И поэтому мы сегодня дали Ване Кривенко побывать на поле"", - цитирует наставника официальный сайт ФНЛ.
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