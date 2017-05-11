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Евгений Калешин: для достижения большого результата нужно начинать с маленьких побед
Тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал победу над "Зенитом-2" (3:0) в 36-м туре ФНЛ.
"Заслуженная победа против очень хорошего соперника. Там есть несколько очень хороших футболистов, место в таблице не совсем соответствует уровню игры "Зенита-2". Мы сейчас практически не тренируемся, сутки занимают поездки. Мы благодарны руководству баскетбольного клуба "Кубань", которое предоставляет оборудование для восстановления наших игроков. Во главе всегда стоит результат. Соперники не должны волновать команду, она обязана выкладываться в каждом матче. Просто математические шансы нас уже не касаются. Для достижения большого результата нужно начинать с маленьких побед", - цитирует Калешина официальный сайт ФНЛ.
"Заслуженная победа против очень хорошего соперника. Там есть несколько очень хороших футболистов, место в таблице не совсем соответствует уровню игры "Зенита-2". Мы сейчас практически не тренируемся, сутки занимают поездки. Мы благодарны руководству баскетбольного клуба "Кубань", которое предоставляет оборудование для восстановления наших игроков. Во главе всегда стоит результат. Соперники не должны волновать команду, она обязана выкладываться в каждом матче. Просто математические шансы нас уже не касаются. Для достижения большого результата нужно начинать с маленьких побед", - цитирует Калешина официальный сайт ФНЛ.
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