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Евгений Муравьев: "Динамо" рассчитывает на Ионова в новом сезоне

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев заявил, что клуб намерен вернуть полузащитника Алексея Ионова из аренды в ЦСКА.

"Это зависит от ЦСКА, но мы рассчитываем на него в следующем сезоне", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Муравьев Ионов Динамо
Сегодня, 19:39
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