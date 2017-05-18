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Защитник "Кубани" Евгений Гапон успешно перенёс операцию

Защитник "Кубани" Евгений Гапон, получивший травму в ходе матча 37 тура ФНЛ против "Волгаря", прооперирован в одной из лучших специализированных клиник Краснодара.

Операция по сопоставлению отломков правой плечевой кости прошла в плановом режиме и без осложнений.

ФК "Кубань"
Теги: Кубань
Сегодня, 00:04
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