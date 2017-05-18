Защитник "Кубани" Евгений Гапон успешно перенёс операцию

Защитник "Кубани" Евгений Гапон, получивший травму в ходе матча 37 тура ФНЛ против "Волгаря", прооперирован в одной из лучших специализированных клиник Краснодара.Операция по сопоставлению отломков правой плечевой кости прошла в плановом режиме и без осложнений.