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Александр Сапета: самое сложное в ФНЛ - перелёты
Полузащитник московского "Динамо" Александр Сапета рассказал о том, что было самым сложным в ФНЛ.
"Перелеты. Нам, кстати, повезло с "Лучем": мы не полетели во Владивосток. А вот в Хабаровск летали, но я не играл, так как был после травмы. Долго ли привыкал к темпу? Темп тут медленнее, соперники дают больше времени на принятие решения. В Премьер-лиге такого не будет. Особенно когда будем сражаться с топовыми командами. Но тут более грубый футбол, много ненужной борьбы, лишние фолы. Например, когда мы с "Тосно" играли, там футболисты ужасно вели себя на поле, мерзко. Гарику Денисову даже раскололи щиток, до мяса ногу разодрали. Прямой ногой в ногу влетели – это же чистая красная карточка. Подобные ужасные поступки в ФНЛ не редкость. За такие в Премьер-лиге судья выгонит сразу же, а здесь может оставить на поле", — цитирует футболиста еженедельник "Футбол".
"Перелеты. Нам, кстати, повезло с "Лучем": мы не полетели во Владивосток. А вот в Хабаровск летали, но я не играл, так как был после травмы. Долго ли привыкал к темпу? Темп тут медленнее, соперники дают больше времени на принятие решения. В Премьер-лиге такого не будет. Особенно когда будем сражаться с топовыми командами. Но тут более грубый футбол, много ненужной борьбы, лишние фолы. Например, когда мы с "Тосно" играли, там футболисты ужасно вели себя на поле, мерзко. Гарику Денисову даже раскололи щиток, до мяса ногу разодрали. Прямой ногой в ногу влетели – это же чистая красная карточка. Подобные ужасные поступки в ФНЛ не редкость. За такие в Премьер-лиге судья выгонит сразу же, а здесь может оставить на поле", — цитирует футболиста еженедельник "Футбол".
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