"Реал Сосьедад" Захаряна сыграл вничью с "Атлетико"

Игра завершилась со счётом 1:1.
После безголевого первого тайма счёт был открыт на 50-й минуте - нападающий "Атлетико" Александер Серлот вывел гостей вперёд. Хозяева отреагировали быстро: спустя пять минут полузащитник Гонсалу Гедеш восстановил равновесие.
Российский хавбек Арсен Захарян появился на поле в концовке встречи, выйдя на замену на 88-й минуте.
По итогам 18 туров баскский клуб располагается на 15-й строчке. "Атлетико" идёт четвёртым.
Фото: Ла Лига