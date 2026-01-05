"Реал Сосьедад" Захаряна сыграл вничью с "Атлетико"

"Реал Сосьедад" и мадридский "Атлетико" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании.
Игра завершилась со счётом 1:1.

После безголевого первого тайма счёт был открыт на 50-й минуте - нападающий "Атлетико" Александер Серлот вывел гостей вперёд. Хозяева отреагировали быстро: спустя пять минут полузащитник Гонсалу Гедеш восстановил равновесие.

Российский хавбек Арсен Захарян появился на поле в концовке встречи, выйдя на замену на 88-й минуте.

По итогам 18 туров баскский клуб располагается на 15-й строчке. "Атлетико" идёт четвёртым.

