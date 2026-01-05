"Челси" определился с новым тренером - инсайдер Романо

Наставник "Страсбура" Лиам Росеньор находится в Лондоне и, как ожидается, в ближайшие дни будет назначен новым наставником "Челси".

Фото: Sky Sports

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.



По информации источника, французский клуб уже начал поиск нового наставника, что является важным шагом перед окончательным оформлением перехода 41-летнего специалиста в лондонский клуб. Ожидается, что официальное назначение Росеньора состоится на следующей неделе.



Росеньор начал тренерскую карьеру в 2018 году в структуре "Брайтона", позднее работал в штабе "Дерби Каунти", а с 2022 по 2024 год возглавлял "Халл Сити". После этого он был назначен главным тренером "Страсбура", который является партнёрским клубом "Челси".



Пост главного тренера "Челси" остаётся вакантным с 1 января после увольнения Энцо Марески.