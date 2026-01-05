Игрока "Реала" освистывали болельщики во время матча на "Бернабеу"

Болельщики " Реала " вновь выразили недовольство действиями Винисиуса Жуниора во время домашнего матча 19-го тура Ла Лиги против "Бетиса" (5:1).

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Вингер мадридского клуба был освистан трибунами "Сантьяго Бернабеу" по ходу встречи и был заменён незадолго до конца матча. Бразилец не отметился результативными действиями, а его безголевая серия продолжается уже 18 матчей.



По данным испанской прессы, свист в адрес футболиста звучал несколько раз по ходу игры. Ранее похожая реакция болельщиков сопровождала и его замену в матче с "Севильей" (2:0).



"Реал" сейчас имеет в активе 45 очков и идет на второй строчке в чемпионате. На первой позиции Ла Лиги располагается "Барселона", у которой на четыре балла больше.