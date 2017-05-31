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СМИ: "Арарат" заинтересован в переходе Аршака Коряна и Сердерова

"Арарат" интересуются форвардом голландского "Витесса" Аршаком Коряном и нападающим болгарской "Славии" Сердером Сердеровым, сообщает "Чемпионат.сом".

В минувшем сезоне чемпионата Нидерландов 21-летний Корян принял участие лишь в трёх матчах. На счету 23-летнего Сердерова 8 голов в 27 играх чемпионата Болгарии.
Теги: Корян Сердеров Арарат
Сегодня, 19:14
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(0)
№3 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 19:51) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
это который из араратов,настоящий или московский...
Регистрация: 9.01.2015
№2 Написал: Sidhe (Сегодня, 19:33) #
  • -1
  •  (1)
online

Корян, насколько помню уже свободный агент, он не в Витессе


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:26) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
.и тренером....Радимова..он из Питера..может стать Радимяном
Регистрация: 6.09.2013
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