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Валерий Петраков: "Томь" расформирована не будет

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал об итогах встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

"После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный – финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.

Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в "Томи" — как только юристы подготовят мой контракт с "Томью", я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили – на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, её огласят", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 18:24
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