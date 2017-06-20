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Валерий Петраков: "Томь" расформирована не будет
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал об итогах встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.
"После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный – финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.
Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в "Томи" — как только юристы подготовят мой контракт с "Томью", я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили – на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, её огласят", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
"После встречи с губернатором остались положительные впечатления. На ней было затронуто множество вопросов. Главный – финансирование команды и решение вопроса с разрешением на заявку новых футболистов, чтобы мы могли нормально выступать в ФНЛ. Вопрос продвинулся, в данный момент он решается.
Команда расформирована не будет. Я намерен остаться в "Томи" — как только юристы подготовят мой контракт с "Томью", я его подпишу. Задачи на следующий сезон пока не ставили – на встрече с руководством перед началом сезона, думаю, её огласят", - цитирует Петракова "Чемпионат.сом".
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