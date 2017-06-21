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Вице-президент "Арарата": болельщики смогут управлять клубом, если приобретут его акции

Акции московского "Арарата" поступят в открытую продажу, поэтому принять участие в управлении футбольным клубом смогут даже его болельщики, сообщил вице-президент "Арарата" Андраник Керопян.

"Арарат", созданный в конце марта этого года, в ближайшем сезоне выступит в первенстве России среди команд второго дивизиона. В межсезонье клуб подписал контракты с бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко и Маратом Измайловым.

"Концепция развития клуба будет принципиально отличаться от клубов, которые вы упомянули ["Улисс", "Армавир"]. Любой болельщик сможет приобрести акции клуба и принимать активное участие в его жизнедеятельности". "В США есть клуб по американскому футболу "Солт-Лейк-Сити", которым через сайт управляют болельщики. Выстроить аналогичную схему у нас точно не получится, но схожие моменты будут.

Бюджет сформирован на несколько лет вперед и никаких опасений за будущее клуба нет. У нас долгосрочной проект", - цитирует Керопяна ТАСС.
Теги: Арарат
Сегодня, 17:45
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(2)
№3 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: coban
Цитата: tiki
слишком много медийного пафоса

Так акции надо продавать.

ммм тоже по ящику показывали (ну теперь инет масштабнее)
вот некое дежавю


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№2 Написал: coban сегодня (Сегодня, 18:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
слишком много медийного пафоса

Так акции надо продавать.


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Mmm!!!
Регистрация: 18.07.2009
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
слишком много медийного пафоса


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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