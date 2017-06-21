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Главный тренер сборной Камеруна недоволен организацией перемещения его команды на КК-2017 (14)
Вице-президент "Арарата": болельщики смогут управлять клубом, если приобретут его акции
Акции московского "Арарата" поступят в открытую продажу, поэтому принять участие в управлении футбольным клубом смогут даже его болельщики, сообщил вице-президент "Арарата" Андраник Керопян.
"Арарат", созданный в конце марта этого года, в ближайшем сезоне выступит в первенстве России среди команд второго дивизиона. В межсезонье клуб подписал контракты с бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко и Маратом Измайловым.
"Концепция развития клуба будет принципиально отличаться от клубов, которые вы упомянули ["Улисс", "Армавир"]. Любой болельщик сможет приобрести акции клуба и принимать активное участие в его жизнедеятельности". "В США есть клуб по американскому футболу "Солт-Лейк-Сити", которым через сайт управляют болельщики. Выстроить аналогичную схему у нас точно не получится, но схожие моменты будут.
Бюджет сформирован на несколько лет вперед и никаких опасений за будущее клуба нет. У нас долгосрочной проект", - цитирует Керопяна ТАСС.
"Арарат", созданный в конце марта этого года, в ближайшем сезоне выступит в первенстве России среди команд второго дивизиона. В межсезонье клуб подписал контракты с бывшими игроками сборной России Романом Павлюченко и Маратом Измайловым.
"Концепция развития клуба будет принципиально отличаться от клубов, которые вы упомянули ["Улисс", "Армавир"]. Любой болельщик сможет приобрести акции клуба и принимать активное участие в его жизнедеятельности". "В США есть клуб по американскому футболу "Солт-Лейк-Сити", которым через сайт управляют болельщики. Выстроить аналогичную схему у нас точно не получится, но схожие моменты будут.
Бюджет сформирован на несколько лет вперед и никаких опасений за будущее клуба нет. У нас долгосрочной проект", - цитирует Керопяна ТАСС.
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