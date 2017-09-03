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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Евгений Калешин: очень сложно принять такой безвольный матч
Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал поражение от "Балтики" (1:5) в рамках 11-го тура первенства ФНЛ.
"Сложно комментировать такой матч. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно пред теми, кто приехал нас поддержать. Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной. Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала", – цитирует Калешина пресс-служба клуба.
"Сложно комментировать такой матч. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно пред теми, кто приехал нас поддержать. Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной. Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала", – цитирует Калешина пресс-служба клуба.
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