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Евгений Калешин: очень сложно принять такой безвольный матч

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал поражение от "Балтики" (1:5) в рамках 11-го тура первенства ФНЛ.

"Сложно комментировать такой матч. Хотелось бы извиниться перед нашими болельщиками, особенно пред теми, кто приехал нас поддержать. Очень сложно принять такой безвольный матч и сложно сейчас объяснить, почему команда вышла на поле настолько демотивированной. Те грубые ошибки, которые мы допустили в первом тайме, непозволительны игрокам такого уровня. Естественно, что ответственность за подготовку команды и, в том числе, мотивацию лежит на тренере, но мне на данный момент сложно объяснить причину такого провала", – цитирует Калешина пресс-служба клуба.
Теги: Калешин Кубань Балтика
Сегодня, 12:42
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