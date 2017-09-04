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Александр Побегалов: "Шинник" в каждом матче старается победить

Главный тренер "Шинника" Александр Побегалов прокомментировал победу над "Авангардом" (1:0) в матче 11-го тура ФНЛ.

"Вы видели лицо моего коллеги. Понимаю его чувства и переживания, но это футбол. Уже в первом тайме мы видели, что соперник свежее, и мы проигрывали подборы, он делал точные передачи. Мы снесли коррективы в виде замен. Пытались терпеть и вырвали победу. Есть волевые качества, и есть запас прочности. В каждом матче мы стараемся победить. У соперника собраны хорошие игроки, игравшие в премьер-лиге", - цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Побегалов Шинник Авангард
Сегодня, 02:05
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