Турнир "Зенит рядом" объединил команды из трех регионов

Соревнования стали вторым предновогодним первенством, направленным на поддержку юных спортсменов, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Турнир проходил с 20 по 22 декабря и собрал команды из Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей. Все участники соревнований получили памятные подарки, призеры были награждены кубками и медалями, а победители стали обладателями сертификата номиналом 200 000 рублей, предназначенного для покупки спортивного инвентаря.
Почетным гостем церемонии закрытия стал Владислав Радимов. Бывший полузащитник "Зенита", обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА поздравил юных футболистов, поблагодарил их за честную и эмоциональную игру, а также пожелал ребятам уверенности в себе и дальнейших успехов.
Помимо спортивной части, для участников была подготовлена насыщенная культурная программа. Юные спортсмены посетили экскурсию по академии "сине-бело-голубых", а также побывали на выставке "Зенит Петербург. 100 лет вместе", где познакомились с историей клуба, его главными достижениями и легендарными игроками.
- Турнир, который прошел в "Газпром"-Академии, объединил команды из разных регионов и стал важным шагом в поддержке детского спорта, - говорится в сообщении клуба.
В этом сезоне РПЛ "Зенит" набрал 39 баллов и идёт вторым в чемпионате, отставая от "Краснодара" на одно очко.
В "Газпром"-Академии завершился благотворительный турнир "Зенит рядом", организованный футбольным клубом "Зенит" совместно с компанией "Мегафон".
Фото: ФК "Зенит"