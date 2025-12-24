Путин предложил регионам поощрять тренеров элитных спортсменов

Президент России Владимир Путин выступил с рекомендацией в адрес региональных властей предусмотреть дополнительные меры поощрения для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса.

Фото: РИА Новости

Соответствующее поручение было сформировано по итогам заседания Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое состоялось 6 ноября.



Речь идет о тренерах, принимающих участие в подготовке ведущих атлетов страны, включая специалистов, работавших с ними на ранних этапах карьеры. В документе подчеркивается, что система поощрений должна формироваться с учетом действующих единых рекомендаций по оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений на всех уровнях.



- Рекомендовать исполнительным органам субъектов России предусматривать меры поощрения тренеров за участие в подготовке спортсменов высокого класса (включая первых тренеров таких спортсменов) с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, - говорится в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.



Таким образом, регионам предложено уделить особое внимание вкладу тренеров в достижение высоких спортивных результатов и закрепить соответствующие механизмы поддержки на законодательном уровне.