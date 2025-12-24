По его словам, фигура испанского специалиста пока остается малоизвестной для широкой аудитории, однако потенциал у такого решения есть.
Созин отметил, что по подбору исполнителей "Спартак" располагает одним из самых сильных составов в Российской Премьер-Лиге, а грамотная работа тренера может дать заметный эффект уже в ближайшее время.
- Мало кто знает сильные стороны Карседо. Надеюсь, что "Спартаку" с ним повезет. Состав у "Спартака" по фамилиям - сильнейший в РПЛ. Может, Карседо сделает маленькое чудо и ворвется в борьбу за тройку РПЛ, - передаёт слова Созина "Чемпионат".
На данный момент обязанности главного тренера "красно-белых" исполняет Вадим Романов. Он возглавил команду после ухода из клуба Деяна Станковича.
Созин надеется, что Карседо сможет удивить со "Спартаком"
Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном назначении главного тренера кипрского "Пафоса" Хуана Карлоса Карседо на пост рулевого столичного "Спартака".
Фото: ФК "Чемпионат"