Созин надеется, что Карседо сможет удивить со "Спартаком"

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о возможном назначении главного тренера кипрского "Пафоса" Хуана Карлоса Карседо на пост рулевого столичного "Спартака".
Фото: ФК "Чемпионат"
По его словам, фигура испанского специалиста пока остается малоизвестной для широкой аудитории, однако потенциал у такого решения есть.

Созин отметил, что по подбору исполнителей "Спартак" располагает одним из самых сильных составов в Российской Премьер-Лиге, а грамотная работа тренера может дать заметный эффект уже в ближайшее время.

- Мало кто знает сильные стороны Карседо. Надеюсь, что "Спартаку" с ним повезет. Состав у "Спартака" по фамилиям - сильнейший в РПЛ. Может, Карседо сделает маленькое чудо и ворвется в борьбу за тройку РПЛ, - передаёт слова Созина "Чемпионат".

На данный момент обязанности главного тренера "красно-белых" исполняет Вадим Романов. Он возглавил команду после ухода из клуба Деяна Станковича.

