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Евгений Калешин: к сожалению, не смогли удержать победу

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал ничью в матче 12-го тура ФНЛ против "Енисея" (1:1) .

"Матч сложился так, что мы не смогли удержать победу. Но мы имели моменты, могли их реализовать. К сожалению, не удалось выиграть. Пропустили с пенальти. Собственные ошибки? Естественно, любой гол – это ошибка. Что было вчера – уже забыто. Команда сражалась, пыталась добиться результата", - приводит слова Калешина "Спорт-Экспресс".
Теги: Калешин Кубань Енисей
Сегодня, 04:06
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