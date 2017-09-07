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Александр Григорян: я делал заявления о закрытии "Арарата", чтобы привлечь внимание

Главный тренер "Арарата" Александр Григорян заявил, что сообщал о закрытии команды, чтобы привлечь внимание к ней.

Во вторник в СМИ со слов Григоряна появилась информация о возможном закрытии клуба и о том, что матч 8-го тура зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с "Рязанью" станет последним для "Арарата". В четверг "Арарат" обыграл "Рязань" со счетом 1:0.

"Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас (Валерий Оганесян) дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Во вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем", - цитирует Григоряна "Р-Спорт".
Теги: Григорян Арарат
Сегодня, 21:35
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(1)
№11 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 22:20) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже в этом Арарате идиот на идиоте сидит и идиотом погоняют...
Регистрация: 5.04.2016
№10 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Дешево и не интересно...
Регистрация: 15.12.2013
№9 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 22:07) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
даунито хромосома, слишком много быстрых наркотиков... в его организме


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№8 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 22:01) #
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Долбандян твоя фамилия...
На самом деле,неспроста это было. Просто так о таком не говорят. Если нашли деньги,то так и скажи,тормоз


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№7 Написал: stepanmlc (Сегодня, 21:51) #
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  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
все равно арарат закроется, это вопрос времени


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№6 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 21:50) #
  • +1
  •  (3)

Иди баб тренируй идиот!
Регистрация: 4.08.2016
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 21:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Гамула отдыхает...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:44) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
За такой базар ему конкретно предъявят
Регистрация: 14.04.2008
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 21:43) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Marlboro131994
Клоун чтоли?

Идеальный кандидат на руководство краснодарской академии.
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 21:40) #
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Болеет за:
ЦСКА
Идиот !!! После таких заяв игроки могли опустить руки и забить на эту игру с Рязанью. Наверно стихи про ДУРАКА надо было ему самому посвятить
Регистрация: 10.03.2012
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 21:40) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Клоун чтоли?
Регистрация: 22.11.2009
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