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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Григорян: я делал заявления о закрытии "Арарата", чтобы привлечь внимание
Главный тренер "Арарата" Александр Григорян заявил, что сообщал о закрытии команды, чтобы привлечь внимание к ней.
Во вторник в СМИ со слов Григоряна появилась информация о возможном закрытии клуба и о том, что матч 8-го тура зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с "Рязанью" станет последним для "Арарата". В четверг "Арарат" обыграл "Рязань" со счетом 1:0.
"Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас (Валерий Оганесян) дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Во вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем", - цитирует Григоряна "Р-Спорт".
Во вторник в СМИ со слов Григоряна появилась информация о возможном закрытии клуба и о том, что матч 8-го тура зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с "Рязанью" станет последним для "Арарата". В четверг "Арарат" обыграл "Рязань" со счетом 1:0.
"Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас (Валерий Оганесян) дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Во вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем", - цитирует Григоряна "Р-Спорт".
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