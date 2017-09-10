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Евгений Калешин: результат матча с "Зенитом-2" закономерный

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин прокомментировал ничью своей команды в матче против "Зенита-2" (3:3).

"Одной причины, конечно, здесь быть не может: это не только тренировки, но и атмосфера вокруг клуба и внутри него. Результат закономерный, потому что соперник забил три мяча, и мы забили три, и ничья есть итог сегодняшнего матча", - цитирует Калешина пресс-служба клуба.
Теги: Калешин Кубань Зенит-2
Сегодня, 19:42
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