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Сердер Сердеров: Это’О с собой на каждый матч брал по 4-5 часов Rolex и дарил за хорошие игры футболистам

Нападающий "Енисе" Сердер Сердеров рассказал о периоде выступления за "Анжи".

– Находиться внутри «Анжи» было одно удовольствие. Каждая тренировка превращалась в какой-то показ – приезжало по двадцать-тридцать изданий со всего мира почти на каждую тренировку, вокруг всегда было много камер. Всем был интересен проект Сулеймана Керимова. Мы даже на гостевые матчи летали на трех самолетах – сначала отправлялся персонал, потом команда, следом болельщики. Уровень был сумасшедший во всем.

– Роберто Карлос, Это’О – список звезд можно продолжать долго…

– Раньше на Роберто Карлоса по телевизору смотрел, Это’О всегда очень нравился. Я думал, что Самюэль поставит себя в коллективе как суперзвезда, а он вел себя с нами как с друзьями. После одной игры он подарил мне часы.

– Какие?

– Ролексы. Он с собой на каждый матч брал по четыре-пять часов и дарил за хорошие игры футболистам. Мне подарил после гола "Крыльям Советов" в Кубке России. Его на том матче не было – в Самаре был смешанный состав. Когда вернулись в Москву – он подошел, поздравил и подарил часы, но сказал никому об этом не говорить.

Позже узнал, что он многим дарил. Самюэль был настоящим капитаном – любой вопрос он может решить, который тебя интересует. Пойдет если надо к тренеру, президенту, всегда был горой за команду.

ФК "Енисей"
Теги: Сердеров Это’О Анжи
Сегодня, 23:15
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