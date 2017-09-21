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Хасанби Биджиев: главное, что нам удалось выдержать тактический план на игру с ЦСКА

Главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджиев похвалил свою команду, вырвавшую в дополнительное время победу у ЦСКА (1:0 д. в.) в матче 1/16 финала Кубка России.

– Матч был интересный и очень важный для нас. Аншлаг на стадионе – конечно, хотелось порадовать болельщиков! Главное было выдержать тактический план на игру, что удалось. Благодарен игрокам за характер и мастерство. Считаю, победу мы заслужили, создав больше моментов. ЦСКА? У каждого свои задачи, поэтому «армейцы» привезли смешанный состав. Желание и настрой тем не менее у них присутствовали однозначно, это было видно. И индивидуальное мастерство у группы основных футболистов ЦСКА, конечно, на высочайшем уровне.

– В 1/8 финала вас ждет черноземное дерби с "Тамбовом" – есть возможность вновь переписать историю.

– Сейчас нам надо переключиться на первенство ФНЛ. О "Тамбове" подумаем позже. Разумеется, хотелось бы сыграть в 1/8 финала дома.

"Матч ТВ"
Теги: Авангард ЦСКА
Сегодня, 03:03
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