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Дмитрий Гунько: футболисты "Химок" хотели выиграть больше

Главный тренер "Спартака-2" Дмитрий Гунько прокомментировал поражение своей команды в матче против "Химок" (0:1).

"Силванус Нимели выходил третьим нападающим, но он не выполнил свою задачу, за что и был заменен обратно. Те футболисты, которые выходили сегодня у "Химок", хотели выиграть больше, чем наши игроки", - цитирует Гунько ТАСС.
Теги: Гунько Спартак-2 Химки
Сегодня, 04:45
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