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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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ПФЛ попросит судейский корпус рассмотреть работу арбитра матча "Торпедо" - "Текстильщик"
Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) обратится в департамент судейства и инспектирования РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра Петра Мирошниченко на матче между владимирским "Торпедо" и "Текстильщиком", сообщил президент лиги Андрей Соколов.
Встреча зоны "Запад" первенства ПФЛ между "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" состоялась в пятницу и завершилась вничью со счетом 1:1. На 65-й минуте матча Мирошниченко не назначил пенальти в пользу "Торпедо" после нарушения в штрафной площади, а минуту спустя не заметил игру руками в штрафной "Текстильщика". Комментатор игры Владимир Никольский эмоционально воспринял решения судьи, назвав их "позором российского футбола".
"Вопрос судейства будем поднимать, в том числе по этому матчу. Будем отправлять материалы в департамент с просьбой оценить работу арбитра. Что касается комментатора, обратимся в клуб с просьбой разобраться", - цитирует Соколова ТАСС.
Встреча зоны "Запад" первенства ПФЛ между "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" состоялась в пятницу и завершилась вничью со счетом 1:1. На 65-й минуте матча Мирошниченко не назначил пенальти в пользу "Торпедо" после нарушения в штрафной площади, а минуту спустя не заметил игру руками в штрафной "Текстильщика". Комментатор игры Владимир Никольский эмоционально воспринял решения судьи, назвав их "позором российского футбола".
"Вопрос судейства будем поднимать, в том числе по этому матчу. Будем отправлять материалы в департамент с просьбой оценить работу арбитра. Что касается комментатора, обратимся в клуб с просьбой разобраться", - цитирует Соколова ТАСС.
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