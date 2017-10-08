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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Андрей Талалаев: мы должны набрать за сезон 60 очков
Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал ничью с питерским"Динамо".
"Выполняем свои обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и за сезон должны набрать 60 очков. Сегодняшнее очко уже 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остается еще два матча. Я уверен, что мы будем сражаться в этих матчах.
Наш коллектив дееспособен и достигает результата. Рад, что на трибуны вернулись болельщики. Очень понравился первый тайм, хотя играли с опасным и колким соперником. Но пропустили гол со стандарта. Увы, пропустили. Один удар и гол. Хорошая статистика у соперника. Второй тайм и его начало показали, что мы пока в стадии роста. У нас происходят амплитудные перепады. Это говорит, что нам нужно двигаться вперед", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
"Выполняем свои обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и за сезон должны набрать 60 очков. Сегодняшнее очко уже 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остается еще два матча. Я уверен, что мы будем сражаться в этих матчах.
Наш коллектив дееспособен и достигает результата. Рад, что на трибуны вернулись болельщики. Очень понравился первый тайм, хотя играли с опасным и колким соперником. Но пропустили гол со стандарта. Увы, пропустили. Один удар и гол. Хорошая статистика у соперника. Второй тайм и его начало показали, что мы пока в стадии роста. У нас происходят амплитудные перепады. Это говорит, что нам нужно двигаться вперед", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
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