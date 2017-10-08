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Андрей Талалаев: мы должны набрать за сезон 60 очков

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев прокомментировал ничью с питерским"Динамо".

"Выполняем свои обещания, данные на встрече с болельщиками. Мы должны становиться хозяевами своей судьбы и за сезон должны набрать 60 очков. Сегодняшнее очко уже 30-е. То есть задача на первый круг выполнена и остается еще два матча. Я уверен, что мы будем сражаться в этих матчах.

Наш коллектив дееспособен и достигает результата. Рад, что на трибуны вернулись болельщики. Очень понравился первый тайм, хотя играли с опасным и колким соперником. Но пропустили гол со стандарта. Увы, пропустили. Один удар и гол. Хорошая статистика у соперника. Второй тайм и его начало показали, что мы пока в стадии роста. У нас происходят амплитудные перепады. Это говорит, что нам нужно двигаться вперед", - цитирует Талалаева официальный сайт ФНЛ.
Теги: Талалаев Тамбов Динамо СПБ
Сегодня, 18:14
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