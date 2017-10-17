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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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14:59
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
Виктор Гончаренко: матчи с "Базелем" имеют ключевое значение для борьбы за выход из группы (видео)
14:25
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Тимур Жамалетдинов: к игре с "Базелем" подходим в хорошем настроении, будем играть на победу (видео) (1)
Андрей Бутенко: в матче "Торпедо" - "Текстильщик" нужно было назначить пенальти
Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко не согласился с решением арбитра Петра Мирошниченко не назначать пенальти на 65-й минуте первенства России в группе "Запад" ПФЛ между "Торпедо" и "Текстильщиком" (1:1).
Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры.
"Нападающий был с мячом и не блокировал вратаря от мяча. Вратарь входит в контакт и, на мой взгляд, толкает нападающего рукой. Не плечом. Если игрок не блокирует, его нельзя толкать. На мой взгляд, был толчок со стороны вратаря. Мое личное мнение - было нарушение со стороны вратаря, нужно было назначить 11-метровый удар", - сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".
"Спорт-Экспресс"
Комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский, прямо во время трансляции заявил: "Это позор российского футбола" и отказался комментировать оставшуюся часть игры.
"Нападающий был с мячом и не блокировал вратаря от мяча. Вратарь входит в контакт и, на мой взгляд, толкает нападающего рукой. Не плечом. Если игрок не блокирует, его нельзя толкать. На мой взгляд, был толчок со стороны вратаря. Мое личное мнение - было нарушение со стороны вратаря, нужно было назначить 11-метровый удар", - сказал Бутенко в эфире программы "Свисток".
"Спорт-Экспресс"
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