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"Кубани" запретили регистрировать новичков и оштрафовали за долги перед Мельгарехо и Петреску

РФС запретил "Кубани" регистрировать новых игроков за задолженности перед бывшим хавбеком команды Лоренсо Мельгарехо.

Палата по разрешению споров частично удовлетворила заявление парагвайского полузащитника взыскать с краснодарского клуба задолженности по трудовому договору.

Запрет на регистрацию новичков с "Кубани" будет снят после того, как клуб выплатит игроку долги по зарплате и проценты за задержку выплаты.

"Кубань" также оштрафована за неисполнение ранее вынесенных Палатой по разрешению споров решений по выплатам долгов футболистам Владимиру Ильину, Игорю Армашу и Гонсало Буэно, а также тренерам, включая экс-главного тренера Дану Петреску.

РФС
Теги: Кубань
Вчера, 22:52
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