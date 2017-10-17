Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как сыграют ЦСКА и "Базель"?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:41
"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"
"Реал" сыграл вничью с "Тоттенхэмом"
Вчера, 23:38
"Спартак" со счетом 5:1 уничтожил "Севилью" (160)
"Спартак" со счетом 5:1 уничтожил "Севилью" (160)
Вчера, 23:37
"Ливерпуль" забил семь голов "Марибору" (8)
"Ливерпуль" забил семь голов "Марибору" (8)
Вчера, 23:24
Вячеслав Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018
Вячеслав Колосков: матч с Бразилией покажет, на что Россия может рассчитывать на ЧМ-2018
Вчера, 22:52
"Кубани" запретили регистрировать новичков и оштрафовали за долги перед Мельгарехо и Петреску
"Кубани" запретили регистрировать новичков и оштрафовали за долги перед Мельгарехо и Петреску
Вчера, 22:12
Около 400 человек попали в черный список российских болельщиков (1)
Около 400 человек попали в черный список российских болельщиков (1)
Вчера, 21:26
Денис Колодин: я официально завершил карьеру
Денис Колодин: я официально завершил карьеру
Вчера, 21:10
Андрей Коновалов: "Спартак" обыграет "Севилью" со счетом 2:1 (1)
Андрей Коновалов: "Спартак" обыграет "Севилью" со счетом 2:1 (1)
Вчера, 20:49
"Севилья" определилась с составом на игру против "Спартака" (4)
"Севилья" определилась с составом на игру против "Спартака" (4)
Вчера, 20:36
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Севильей" (19)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Севильей" (19)
Вчера, 20:17
Андрей Червиченко: даже погода не хочет помогать "Спартаку" (9)
Андрей Червиченко: даже погода не хочет помогать "Спартаку" (9)
Вчера, 19:31
Валерий Рейнгольд: "Спартак" - фаворит в матче с "Севильей" (17)
Валерий Рейнгольд: "Спартак" - фаворит в матче с "Севильей" (17)
Вчера, 19:03
Ибрахим Абазид: футбол в Сирии отодвинул политику на второй план перед матчем сборной (3)
Ибрахим Абазид: футбол в Сирии отодвинул политику на второй план перед матчем сборной (3)
Вчера, 18:42
Валентина Матвиенко: не могу обещать, что сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018 (7)
Валентина Матвиенко: не могу обещать, что сборная России выйдет в полуфинал ЧМ-2018 (7)
Вчера, 18:19
Златко Далич: с оптимизмом жду поединки с Грецией
Златко Далич: с оптимизмом жду поединки с Грецией
Вчера, 18:19
Лоран Блан может стать новым наставником сборной США
Лоран Блан может стать новым наставником сборной США
Вчера, 18:00
Кевин Гамейро, вероятно, покинет "Атлетико"
Кевин Гамейро, вероятно, покинет "Атлетико"
Вчера, 17:46
Кубок мира побывал в Калининграде
Кубок мира побывал в Калининграде
Вчера, 17:33
Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией (8)
Сборная России 23 марта в Москве сыграет с Бразилией (8)
Вчера, 17:18
"Локомотив" поздравил братьев Миранчуков с 22-летием (2)
"Локомотив" поздравил братьев Миранчуков с 22-летием (2)
Вчера, 17:16
Василий Березуцкий и Марио Фернандес перед матчем с "Базелем" тренируются индивидуально (1)
Василий Березуцкий и Марио Фернандес перед матчем с "Базелем" тренируются индивидуально (1)
Вчера, 17:08
Николай Рассказов: ничейный результат с "Севильей" разочаровал, мы играли на победу (1)
Николай Рассказов: ничейный результат с "Севильей" разочаровал, мы играли на победу (1)
Вчера, 17:02
Травма Антона Заболотного оказалась несерьезной
Травма Антона Заболотного оказалась несерьезной
Вчера, 16:45
Роман Павлюченко вернулся в общую группу "Арарата"
Роман Павлюченко вернулся в общую группу "Арарата"
Вчера, 16:28
"Наполи" лидирует в Европе по ударам в створ ворот (2)
"Наполи" лидирует в Европе по ударам в створ ворот (2)
Вчера, 16:17
Ари: чувствую себя намного лучше с каждым днем (1)
Ари: чувствую себя намного лучше с каждым днем (1)
Вчера, 16:08
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской лиге УЕФА (11)
"Спартак" сыграл вничью с "Севильей" в юношеской лиге УЕФА (11)
Вчера, 15:58
Михаил Вилков будет судить встречу между ЦСКА и "Зенитом" (12)
Михаил Вилков будет судить встречу между ЦСКА и "Зенитом" (12)
"Кубани" запретили регистрировать новичков и оштрафовали за долги перед Мельгарехо и Петреску
РФС запретил "Кубани" регистрировать новых игроков за задолженности перед бывшим хавбеком команды Лоренсо Мельгарехо.
Палата по разрешению споров частично удовлетворила заявление парагвайского полузащитника взыскать с краснодарского клуба задолженности по трудовому договору.
Запрет на регистрацию новичков с "Кубани" будет снят после того, как клуб выплатит игроку долги по зарплате и проценты за задержку выплаты.
"Кубань" также оштрафована за неисполнение ранее вынесенных Палатой по разрешению споров решений по выплатам долгов футболистам Владимиру Ильину, Игорю Армашу и Гонсало Буэно, а также тренерам, включая экс-главного тренера Дану Петреску.
РФС
Палата по разрешению споров частично удовлетворила заявление парагвайского полузащитника взыскать с краснодарского клуба задолженности по трудовому договору.
Запрет на регистрацию новичков с "Кубани" будет снят после того, как клуб выплатит игроку долги по зарплате и проценты за задержку выплаты.
"Кубань" также оштрафована за неисполнение ранее вынесенных Палатой по разрешению споров решений по выплатам долгов футболистам Владимиру Ильину, Игорю Армашу и Гонсало Буэно, а также тренерам, включая экс-главного тренера Дану Петреску.
РФС
Напечатать
0
(1)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.