"Считаю, что каждый игрок вошедший в игру много что показал. И Соболев, и Игнатов. Если что не получилось, то только тренер виноват. Не может игрок быть виноватым, потому что я решаю, кто играет и по какой схеме", - сказал Слишкович в эфире "Матч ТВ".
"Спартак" сыграл вничью с "Пари НН" в 27-м туре РПЛ. После 27-ми сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Динамо" на семь очков. "Красно-белые" сыграют с калининградской "Балтикой" в финале Пути регионов за право сыграть в Суперфинале турнира с победителем пары ЦСКА - "Зенит". Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба, а временно исполняющим его обязанности был назначен Владимир Слишкович.
Слишкович - о ничьей с "Пари НН": если что не получилось, то только тренер виноват
Тренер "Спартака" Владимир Слишкович высказался о ничьей в матче 27-го тура РПЛ с "Пари НН" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"