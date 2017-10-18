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Владимир Обухов перенес операцию в Краснодаре

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прооперирован в одной из ведущих клиник Краснодара. Диагноз – острый аппендицит.

"По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота. После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель", - рассказал руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский.

ФК "Кубань"
Теги: Обухов Кубань
Сегодня, 22:35
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