Владимир Обухов перенес операцию в Краснодаре

Нападающий "Кубани" Владимир Обухов прооперирован в одной из ведущих клиник Краснодара. Диагноз – острый аппендицит."По возвращении из Дзержинска у футболиста появились боли в области живота. После ряда диагностических мероприятий была установлена причина недомогания и принято решение об оперативном вмешательстве. Операция прошла успешно, игрок чувствует себя хорошо. Владимир проведет в стационаре ближайшие четыре-пять дней, после чего для футболиста начнется восстановительный период. Возвращение в строй после хирургического вмешательства подобного рода может занять порядка четырех недель", - рассказал руководитель медицинской службы "Кубани" Александр Линский.