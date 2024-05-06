"Конечно, когда выигрываются матчи с таким сюжетом, как с "Сочи": в добавленное время, в самой концовке — можно говорить, что где-то и сверху дают возможность. Удача сопутствует "Динамо", чтобы побороться за титул. Это определённые знаки — все футбольные люди о них знают", - сказал Кирьяков.
5 мая "Динамо" встречалось с "Сочи" в рамках 27-го тура РПЛ. В концовке матча команды устроили голевую перестрелку, из которой победителями вышли динамовцы, победный мяч на последней компенсированной минуте забил форвард Муми Нгамалё, ответив на гол "Сочи", который случился на 90-й минуте. Благодаря победе "Динамо" сравнялось по очкам с лидерами "Краснодаром" и "Зенитом", "бело-голубые" за 27 сыгранных туров набрали 50 очков. В последних трех матчах подопечные Марцела Лички сыграют с "Балтикой", "Крыльями Советов" и "Краснодаром".
Источник: "Чемпионат"
Кирьяков: удача сопутствует "Динамо", чтобы побороться за титул. Это определённые знаки - футбольные люди о них знают
Российский тренер Сергей Кирьяков оценил шансы "Динамо" на чемпионство в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Динамо"