"Сколько времени в клубе терпели великого тренера Абаскаля? Он прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали. Вот и пойди разберись, какая там логика. Кто за ним стоял? Может, ждали, когда неустойка будет уже не очень большой?" – сказал Овчинников.
Руководство "Спартака" уволило Гильермо Абаскаля с должности главного тренера 14 апреля, в последнем матче испанца "красно-белые" проиграли аутсайдеру чемпионата "Сочи" (1:0). До этого команда под руководством Абаскаля команда смогла одержать только одну победу, в матче 23-го тура против "Динамо" (1:2). Вместо испанского специалиста командой стал руководить член тренерского штаба Владимир Слишкович, сейчас он занимает должность временно исполняющего обязанности главного тренера.
После 27 сыгранных туров "Спартак" набрал 43 балла и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В последней игре "красно-белые" сыграли в ничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0).
Источник: "Спорт-Экспресс"
Валерий Овчинников: Абаскаль прыгал, скакал на лавке, вел себя как ребенок... А его держали
Бывший главный тренер нижегородского "Локомотива" Валерий Овчинников высказался об увольнении Гильермо Абаскаля, по его мнению, с этим решением затянули.
Фото: ФК "Спартак"