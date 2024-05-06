"У команды два дня выходных. Она проводит выходной так, как считает нужным. Это профессиональный футболист и отвечает за то, что он делает на поле. Что происходит за его пределами, нас не касается", - прокомментировал Андреев.
Накануне полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера провел прямой эфир в своих соцсетях, во время которого курил электронные сигареты, пел и танцевал. Ситуацию осветили в СМИ, отметив, что у пользователей возникли вопросы к профессионализму футболиста.
В турнирной таблице "Оренбург" идет на 12-м месте, заработав за 27 туров 29 очков. В следующем туре оренбуржцы сыграют с московским "Локомотивом".
Источник: "Матч ТВ"
В "Оренбурге" отреагировали на видео с курящим Лукасом Веры: что происходит за пределами поля, нас не касается
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал новости о курящим игроке оренбуржцев Лукасе Вере.
Фото: "Матч ТВ"