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В "Оренбурге" отреагировали на видео с курящим Лукасом Веры: что происходит за пределами поля, нас не касается

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Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал новости о курящим игроке оренбуржцев Лукасе Вере.
Фото: "Матч ТВ"
"У команды два дня выходных. Она проводит выходной так, как считает нужным. Это профессиональный футболист и отвечает за то, что он делает на поле. Что происходит за его пределами, нас не касается", - прокомментировал Андреев.

Накануне полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера провел прямой эфир в своих соцсетях, во время которого курил электронные сигареты, пел и танцевал. Ситуацию осветили в СМИ, отметив, что у пользователей возникли вопросы к профессионализму футболиста.

В турнирной таблице "Оренбург" идет на 12-м месте, заработав за 27 туров 29 очков. В следующем туре оренбуржцы сыграют с московским "Локомотивом".

Источник: "Матч ТВ"

Оренбург Лукас Вера
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