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Игрок "Спартака" Литвинов назвал одноклубника по качеству схожего с Кевином Де Брейне

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал, кто из одноклубников игрой больше похож на Кевина Де Брейне.
Фото: ФК "Спартак"
"Есть ли в "Спартаке" футболист, похожий по качествам на де Брейне? Да, есть — Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него все получится", - сказал Литвинов.

20-лентий полузащитник Даниил Зорин является воспитанником "красно-белых", с августа 2023 по 31 декабрь выступал за минское "Динамо". Молодой футболист провел 11 игр, в которых забил 7 голов и сделал два ассиста. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полмиллиона евро.

Источник: Sport24

Руслан Литвинов Зорин Де Брейне Спартак
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