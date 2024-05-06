"Есть ли в "Спартаке" футболист, похожий по качествам на де Брейне? Да, есть — Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него все получится", - сказал Литвинов.
20-лентий полузащитник Даниил Зорин является воспитанником "красно-белых", с августа 2023 по 31 декабрь выступал за минское "Динамо". Молодой футболист провел 11 игр, в которых забил 7 голов и сделал два ассиста. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет полмиллиона евро.
Источник: Sport24
Игрок "Спартака" Литвинов назвал одноклубника по качеству схожего с Кевином Де Брейне
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов рассказал, кто из одноклубников игрой больше похож на Кевина Де Брейне.
Фото: ФК "Спартак"