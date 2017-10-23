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Владимир Маминов: у "Тюмени" и "Спартака-2" абсолютно разные амбиции

Спортивные амбиции у московского "Спартака-2" и "Тюмени" абсолютно разные, задача тюменской команды - сохранить место в ФНЛ, заявил главный тренер "Тюмени" Владимир Маминов.

"По всем показателям проиграли, в "Спартаке-2" играют молодые ребята, а у нас мужики, но у соперника, видно, хотят играть, а у нас - нет, у них играющие, у нас - подыгрывающие. У нас приземленная задача - остаться в ФНЛ, а потом будем думать, что делать дальше. В любом случае руководство ставит задачи, а для других задач нужен иной уровень игроков.

Я не знаю, что было до моего прихода в клубе, как люди тренировались и что делали. Мне не удается найти мотивацию, уже все перепробовал, но одно дело мотивационные разговоры, а другое - что у футболиста в сердце, хочет ли он расти дальше независимо от возраста, у "Тюмени" и "Спартака-2" абсолютно разные амбиции", - цитирует Маминова ТАСС.
Теги: Маминов Тюмень Спартак
Сегодня, 01:27
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