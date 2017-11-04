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Игорь Черевченко: я же не могу учить игроков выход один на один исполнять

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче против "Оренбурга" (0:1).

"Тяжелый матч за шесть очков. К сожалению, мы переиграть соперника не смогли, а они забили гол после грубейшей ошибки двух человек. Обидно проигрывать такие матчи. Тем более мы имели моменты. Не повезло. Я же не могу учить игроков выход один на один исполнять. Начали матч обе команды осторожно. Велика цена ошибки", - цитирует Черевченко официальный сайт ФНЛ.
Теги: Черевченко Балтика Оренбург
Сегодня, 22:09
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